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Aksaray'da tüfekli kavga: 1 yaralı

Aksaray'da tüfekli kavga: 1 yaralı
Aksaray'da tüfekli kavga: 1 yaralı

Aksaray’da aralarında husumet bulunan şahıslar arasında çıkan tüfekli kavgada bir kişi yaralandı.

Olay, Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli oldukları öğrenilen S.S. (23) ile İ.A. (16) köyde karşılaşarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine S.S. otomobilde bulunan av tüfeğini alarak İ.A'ya ateş etti. Tüfeği görünce kaçmak isteyen İ.A. yüzüne isabet eden saçmalarla yaralanırken, S.S. olay yerinden kaçtı. İ.A. yakınları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can 

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