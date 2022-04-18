Aksaray'da üretilen kamyonlar Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor

Türkiye'deki faaliyetlerine 1967 yılında başlayan Mercedes-Benz Türk, yılın ilk çeyreğinde Türkiye iç pazarına 883 adet kamyon, bin 992 adet de çekici olmak üzere toplam 2 bin 875 adet kamyon satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Şirket, Aksaray Kamyon Fabrikası'nda ürettiği kamyonların ihracatına da hız kesmeden devam ediyor.

En büyük ihracat pazarı Avrupa

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray Kamyon Fabrikası'nda üretilen kamyonlar Almanya, Fransa ve Polonya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Yapılan açıklamaya göre, yılın ilk 3 ayında 816 adetle en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeyi 532 adetle Fransa ve 356 adet kamyon ihracatı ile İspanya takip etti.