Aksaray'daki yağmur yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü

Tarım ve hayvancılık alanında ülkenin önemli üretim merkezlerinden biri olan ve nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur yağışı üreticilerin yüzünü güldürdü. Şehir genelinde tüm bölgelere yağmur yağışı düşerken, yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Ülkede yaşanan depremle birlikte herkesin moralinin bozuk olduğunu belirtip, bir de yaşanan kuraklıkla birlikte, "Üzerimize ölü toprağı serilmiş bir haldeydik" diyerek açıklamada bulunan Aksaray Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Koray Zeybek, "Tüm çiftçi arkadaşlarımıza bu bereketli yağışlar hayırlı uğurlu olsun. Yaşadığımız depremden sonra yaklaşık 30-40 gündür zaten morallerimiz bozuktu. Yağmayan yağışlarla birlikte iyice üzerimize ölü toprağı serpilmiş bir haldeydik toplum olarak. Çok şükür dünden beri bölgemizde yağan yağışlarla beraber heyecanımız biraz yükseldi, hevesimiz yükseldi, en azından bir hayalimiz oldu. Yoksa kara düşünüyorduk ‘Bu yağışsız durumda ekinler ne olacak? Baharlık ürünler ne olacak?' diye. Anadolu'daki su durumumuz zaten belli. Yer altı sularımız çekildi, bununla birlikte çok şükür hiç durmadan aralıksız istediğimiz ölçüde yağışımız var. İnce ince, ağır ağır. Kış mevsimini iyi geçirmedik ama inşallah bahar dönemi daha iyi olur. Ürünlerimiz, verimlerimiz daha güzel olur, para kazanırız. Bu yağışlarla birlikte ürünlerimizde sıkıntı olmaz inşallah ama göl ve barajlarımızda problem olacak. Özellikle kullanma sularımızda. Şu yağmur 15-20 gün bizi ileriye atar ama ondan sonra inşallah daha yağacaktır" diye konuştu.

Yasin Can

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