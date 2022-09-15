Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekibinin zehir tacirleri ve sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde haklarında gözaltı kararı verilen uyuşturucu satıcıları İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H. ile zehir tacirlerinden uyuşturucu madde alarak kullandığı tespit edilen M.Ö., O.P., İ.S.Y., İ.A., A.Y., D.Y., E.Ş., A.K., A.A. ve E.E. gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan M.E.'nin ise başka suçtan Eskişehir'de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Uyuşturucu madde kullanmak haklarında işlem yapılan 10 şahıs serbest bırakılırken, İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan işlem yapıldı. Şüphelilerden İ.S., H.H.D., Ç.B., B.E.H., isimli şüpheliler Akşehir de, M.B. ise Eskişehir de adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 22 gram metamfetamin, 73 adet sentetik ecza ve bir miktar eroin ve esrar maddesi ele geçirildi.

Cemal Filiz