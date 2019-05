Akseki'de 2 asırlık iftar geleneği

Ceceler Mahallesi sakinleri, dedelerinden gelen iftar geleneğini bu ramazanda da devam ettiriyor. Ramazanın başından bu yana her akşam köy konağında bir araya gelen mahalleli, iftarı birlikte yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Kimsenin orucunu evinde yalnız açmadığı mahallede, masrafları her akşam bir aile üstleniyor. Hasta olanların ise evlerine yemek götürülüyor. Yakın mahallelerde yaşayanları da iftara davet eden mahalleliler, her akşam yaklaşık 300 kişiyle bir arada oruçlarını açıyor.

350 hane bir arada

İftara katılan Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, komşuluk ilişkilerinin güçlendiğini belirterek, "Bu mahallemizde 200 yılı aşkın süredir tüm ramazan boyunca evlerinde değil köy konağında birlikte iftar açıyorlar. Her gün bir kişi iftar yemeği veriyor. Burada kardeşlik ve birlik duygusu oluşturuluyor" dedi.

Ceceler Mahallesi halkından Şevket Yaman ise gelenek ve göreneklerine bağlı bir mahalle olduklarını dile getirdi.

Mahallenin 350 haneden oluştuğunu anlatan Yaman, göç eden bazı vatandaşların da iftar vermek ve sofrada yerini almak için mahalleye geldiğini belirtti. Gençlere, çocuklara kültürlerini ve geleneklerini unutturmamaya çalıştıklarını vurgulayan Yaman şöyle devam etti:

"Bu geleneğimizi 200 yılı aşkın zamandır yaşatıyoruz. Atalarımızdan kalan bu geleneğimizle 30 Ramazan hiç kimse evinde orucunu açmaz. 1994 yılına kadar bu yapılan yemekler evlerde düzenlenirdi. 1994 yılından bu yana iftarlarımızı köy konağında açıyoruz. Komşu köylerde yaşayanları da iftara davet ediyoruz. Hasta ve yaşlı olanların ise evlerine yemek götürüyoruz. Yaklaşık her gün 300 kişiye iftar yemeği veriyoruz. Köyümüzde her gün bir kişi yemek veriyor. Bir kişi yetmeyince 2-3 kişi birlikte olup yemek veriyorlar. Amacımız burada bu geleneklerimizi gelecek genç nesillere aktarmak istiyoruz" diye konuştu.

Ceceler Mahallesi halkından 80 yaşındaki İbrahim Bedeloğlu ise atalarından gelen bu geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bedeloğlu, "Çocukluğumuzda büyüklerimizden duyduklarımıza göre yaklaşık 200 seneyi aşkın zamandır her ramazan mahallede kimse orucunu yalnız açmıyor. Her gün bir kişi ayrı ayrı yerlerde iftar yemeği verirlerdi. 15 sene öncesinde yapılan köy konağının yapılması ile geleneklerimizi burada sürdürmeye başladık. 30 ramazan hiç kimse evinde orucunu açmaz" dedi.

İftar yemeğinin ardından çayını içen vatandaşların teravih namazını da birlikte camiye giderek kıldıktan sonra evine gittiğini anlatan Bedeloğlu, "İnşallah ecdadımızdan aldığımız bu bayrağı gençlerimize yadigar olarak bırakacağız. Gençlerimiz de bu bayrağı taşımaya devam edecekler" diye konuştu.

Ceceler köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Yüksel ise İstanbul'da yaşamasına rağmen her yıl ramazan ayında köyüne geldiğini belirterek, "Yıllar önce büyüklerimizin bizlere öğretmiş olduğu gelenek ve göreneklerimizi yeni yetişen neslimize aktarabilmektir. Gün geçtikçe gençlerimize kültürümüzü, geleneklerimizi aktarıyoruz. Daha önce köy evlerinde yapılan iftar programını köy konağında yapıyoruz. Yakın köylerden komşularımızı iftara davet ediyoruz. Gençlerimize gelenek ve göreneklerimizi aktardığımız için mutluyuz" dedi.

Ayşe Çatlı