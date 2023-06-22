Akseki'de kamyon devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün akşam 23.15 sıralarında Akseki - Seydişehir yolu Yarpuz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 38 ACH 938 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı ardından yolun dışına savruldu. Devrilen kamyondaki Bilal Ayçel olay yerine hayatını kaybederken, yaralanan Mustafa Satoğlu yaralı olarak Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ayşe Çatlı

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