Akşener teröristbaşı Öcalan için 'sayın' ifadesini kullandı

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır' diyeceklerini söyleyerek, “Hayat kurtaracağını bildiğimiz için 'yaşatır' diyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi adım adım 'geliyorum' diyen cinayetleri önleyici bir sözleşmedir. Şiddet tehdidi altındaki kadınların etrafına koruma kalkanı oluşturan bir sözleşmedir. Şiddete meyilli olanları toplumdan ayıklayıp kadınları sakınan bir sözleşmedir. Tam olarak uygulanmış olsaydı şimdiye kadar yüzlerce kadını şiddetten korumuş olacak olan sözleşmedir” ifadelerini kullandı.

Akşener şöyle konuştu:

“Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında bu defa da bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Neymiş? Nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz muhteremler? Söylesenize neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi, bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne söylüyoruz, 'HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz' diyoruz. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır' diyoruz. 'Kürdistan' söylemi kimin; terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok.”

Akşener, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için ise ‘Sayın' ifadesini kullandı. Bunun üzerine salondaki izleyiciler tarafından uyarılan Akşener, özür dileyerek, bunun sehven olduğunu söyledi.



Ahmet Umur Öztürk

