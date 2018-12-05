Akşener'den ittifakta ayrılık sinyali

İYİ Parti milletvekilleri ile Ampute Futbol Milli Takımı sporcuları, dostluk maçı yaptı. Maç öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'a sürpriz yapıldı. Aydın, sahada mum üfleyip pasta kesti. Dayanışma için tertiplenen futbol müsabakasının santra vuruşunu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptı. Akşener maç sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İttifak görüşmelerine dair bilgi veren Akşener, Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı'nın alternatifli olarak çalıştığını, oy oranlarına, seçmen sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğunu aktardı. Akşener, “Kılıçdaroğlu ile de görüşeceğiz. Elimde şu anda bir sonuç yok. Herkes yoluna devam edecek, öyle veya böyle” dedi.

CHP'yle ittifak çalışmalarını 17 Nisan referandumunda “hayır” oyu fazla çıkan şehirler üzerinden yürüttüklerini, CHP'nin Balıkesir adayını açıklayarak sistemin dışına çıktığını aktaran Akşener şunları söyledi:

“Balıkesir-Mersin onlar kapsam dışı. 17 il referandumda hayır oyu vermişti. Onlar üzerinden gittik. CHP'nin elinde olan açık ara aldığı 4 büyükşehir vardı. Bunlar üzerinden ‘şu mu olur, bu mu olur' demeden bir genel konuşma yaptık. Bir gün sonra Balıkesir adayını CHP ilan etti. Sistemin dışına çıkmış oldu.”

“Birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz”

İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığını illa elinde tutmak gibi bir ısrarı olmadığını kaydeden Akşener, “Yüzde yüz el ele tutuşulduğunda alınabilir görülen büyükşehirler var. Bir de yan yana gelindiğinde olabilir mi denilenler var. ‘Ankara'yı ille İYİ Parti alsın' tavrımız yok. Esas olan sonuç almak. Bilek güreş yapmıyoruz. İYİ Parti zaten zor şartlar altında yola çıktı, tedirgin olmadan, suçlama yapmadan sonuçları itibariyle birbirimize teşekkür edip ayrı şekilde devam edebiliriz. Böyle bir sonuç çıktığı takdirde de birbirimizi suçlamadan Biz hazırlıklıyız. Türkiye'de sayın Erdoğan üzerinden nefret ve sevgi anlamında bir bölünme var. Bunun ortadan kaldırıldığı bir ortamı oluşturmak lazım. Savaşa gitmiyoruz. Türkiye'de sanki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyormuşuz gibi bir durum var” ifadelerini kullandı.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

