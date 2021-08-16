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Akşener'in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

Akşener'in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede
Akşener'in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bayburt’ta esnaf ziyareti yaptığı sırada partililerle bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı. Duruma tepki gösteren bir grup vatandaş partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” şeklinde slogan attı.

Akşener’in Bayburt ziyaretinde vatandaşlarla partililer arasında arbede - Tıkla İzle

Gümüşhane'den karayoluyla bugün akşam saatlerinde Bayburt'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merkezde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener'in dükkan içerisinde esnafla görüştüğü sırada dışarıda gergin anlar yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaşın “FETÖ'cü” demesi üzerine partililerle bazı vatandaşlar arasında yumruklu arbede yaşandı. Arbede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Daha sonra bir grup vatandaş İYİ Partilileri yuhalayarak “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı attı.

 Öznur Demir

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