Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis gece hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak aracın içindekiler durmak yerine polisten kaçtı. Polis de zanlıları aracıyla kovalamaya başladı.

Bir süre kaçan şüpheliler araçla marketin duvarına çarparak kaza yaptı. Arkasından gelen polis, silah çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bir kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Polis de silahını çekip havaya ateş ederek zanlının peşinden koştu. Diğer polisler ise aracın içindekilere silah çekip etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.