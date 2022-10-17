İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti
Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti

Adana’da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari araç sürücüsü bir markete çarpıp dururken, hemen arkasındaki polisin silahını çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalışması anbean görüntülendi.

Aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca kazayla bitti - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis gece hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. Ancak aracın içindekiler durmak yerine polisten kaçtı. Polis de zanlıları aracıyla kovalamaya başladı.

Bir süre kaçan şüpheliler araçla marketin duvarına çarparak kaza yaptı. Arkasından gelen polis, silah çekip zanlıları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Bir kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Polis de silahını çekip havaya ateş ederek zanlının peşinden koştu. Diğer polisler ise aracın içindekilere silah çekip etkisiz hale getirdi. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.