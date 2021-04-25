Aksungur SİHA'dan yeni başarı

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan Aksungur, Sinop açıklarında 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurdu. 30 kilometre menzille başarılı bir atış gerçekleştiren Aksungur, KGK-SİHA-82 ile yakın zamanda menzili 45 kilometreye çıkararak yeni bir başarı daha elde etmeyi hedefliyor.

Gündüz ve gece istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini EO/IR, SAR ve SIGINT faydalı yükleri ve çeşitli havadan yere faydalı yükler ile icra eden ve orta irtifa uzun havada kalışlı bir insansız hava aracı sistemi olan Aksungur, başarılı bir faaliyet daha icra etti. Deniz karakol, taarruz, sinyal istihbarat gibi önemli görevler icra edebilecek yapıda geliştirilen Aksungur, sahip olduğu diğer imkan ve kabiliyetlerle de dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur, daha önce 12 MAM-L ile 28 saat ve mühimmatsız olarak 49 saat havada kalarak önemli başarılara imza atmıştı.