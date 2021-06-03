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AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak

AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak
AKSUNGUR yangınla mücadelede nefes olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen AKSUNGUR, Ankara TUSAŞ tesislerinden Adana Şakirpaşa Havaalanı’na uçarak ilk saha görevine başladı.

 Görev süresi boyunca Şakirpaşa Havalimanı'nda konuşlanacak olan AKSUNGUR, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınla mücadele kapsamında kullanılacak.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve silahlı ve silahsız olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda havada kalış rekoru kıran AKSUNGUR İHA, yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine girdi. ANKA platformundan yola çıkarak 18 ay gibi kısa sürede geliştirilen, yüksek faydalı yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevleri gerçekleştirme kapasitesine sahip AKSUNGUR İHA, sahip olduğu SATCOM faydalı yükü ile görüş hattı ötesi operasyon esnekliği sağlıyor.

Utku Şimşek
 

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