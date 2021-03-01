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Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar

Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar
Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar

İzmir Konak’ta yaşayan engelli Mustafa Yaşar’ın akülü sandalyesinden şarj aleti ve kablo çalındı. Mağdur olduğunu belirten Yaşar, “Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum” dedi.

Akülü arabanın şarj aletini bile çaldılar - Tıkla İzle

Olay, 24 Şubat Çarşamba günü İzmir'in Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesinde meydana geldi. 76 yaşındaki engelli Mustafa Yaşar'ın akülü arabasının şarj aleti ve kablosu kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Hemen polise giden Yaşar, olayla ilgili tutanak tutturdu ancak hırsız ya da hırsızlar henüz bulunamadı. Aküyü şarj edemediği için sandalyesine binemediğini belirten Yaşar, yardım talebinde bulundu.

Yüzde 78 engelli raporu bulunan Mustafa Yaşar, “Bu akülü arabayı bir tanıdığımız hayır yapmak amacıyla bana hediye etti. Ben engelliyim. Bu arabayı kullanıyordum. Akülü arabamın şarj aletini ve kablosunu çaldılar. Kimin çaldığını bilmiyorum. Bu civarda güvenlik kamerası da yok. Polise gittim, tutanak tutuldu. Perişan oldum, hiçbir yere çıkamıyorum. Beni bu olayla bitirdiler. Bana yardımda bulunurlarsa çok mutlu olurum" diye konuştu.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri

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