Akülü aracı hırsızlardan böyle korudu

Gökmeydan Mahallesi'nde bir apartman bahçesinde bulunan akülü oyuncak araca, hırsızlar tarafından çalınmaması için alınan önlem 'hayret' dedirtti. Balkonun altında yer alan akülü araca, sahibi tarafından hem kilitli hem de telli önlem alındı. Akülü oyuncak araçların fiyatlarındaki artış sonrasında sahibi tarafından alınan bu yöntem görenleri hem güldürüyor hemde şaşırtıyor. Hırsızlık olaylarının artması sonrasında çözümü böyle bulan akülü araç sahibi, diğer komşularına da örnek oldu.

Güvenç Açaroğlu



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