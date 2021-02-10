Akülü sandalye şarj istasyonu sayısı artıyor

Hayatı Aydınlat projesi ile bedensel engeli bulunan vatandaşların 'enerjileri kesilmeden' hayatın içinde yer alması hedefiyle İstanbul Avrupa Yakası'ndaki farklı lokasyonlara akülü sandalye şarj istasyonları kuruluyor. CK Enerji Boğaziçi Elektrik, 23'üncü istasyonu için Kanyon ile iş birliğine gitti. Engelli vatandaşlar akülü sandalyelerini, insan trafiğinin oldukça yoğun olduğu, metro hattına da yakın bir lokasyon olan Kanyon'un giriş kapısına kurulan istasyondan günün her saati ücretsiz olarak şarj edebilecekler.

130 kilometrelik hat engelsiz hale geldi

Kurulan istasyon ile birlikte İstanbul Avrupa Yakası'ndaki 'engelsiz hattın' uzunluğunun 130 kilometreye ulaştığını ifade eden CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, “Şirket olarak attığımız her adımda sürdürülebilirlik esasına göre hareket ediyoruz. Bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin tamamı yine sürdürülebilir ve kapsayıcı bir niteliğe sahip. Hayatı Aydınlat Projemizin amacı engelli vatandaşlarımızın her noktaya rahatlıkla ulaşmasını sağlamak. Bu kapsamda bugüne kadar bölgemizde kurduğumuz istasyon sayısı 23'ü buldu. Dünyanın mega kentleri arasında yer alan İstanbul'un Avrupa Yakası'nda mümkün olduğunca çok kişiye ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de insanların yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere istasyon sayımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Kanyon Genel Müdürü Tuncer Kınıklı istasyon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Toplum olarak farklılıklarımızla yaşamayı bilmeli ve birbirimizin hayatını kolaylaştırmalıyız. Bireylerin yaşantısına direkt olarak katkı sunabileceğimiz, engelleri ortadan kaldırabileceğimiz bir iş birliğinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Farkındalığı artıran, sorumluluğun altını çizen çalışmalarımız ile desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayatı aydınlat konserleri düzenleniyor

CK Enerji çatısı alında yer alan 3 görevli tedarik şirketi tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi 'Hayatı Aydınlat' ilk kez 2016 yılında başlatıldı. Çalışanlardan gelen öneriler ışığında çerçevesi çizilen projenin odağında da çalışanlar bulunuyor. Engelli vatandaşların hayatın içinde yer almasına katkıda bulunmak ve farkındalık oluşturmak hedefiyle başlatılan proje çerçevesinde her yıl ünlü isimlerin ve çalışanların sahne aldığı Hayatı Aydınlat konserleri düzenleniyor. Projenin ilk fazında konserler ve sponsorlardan elde edilen gelirlerle akülü sandalye şarj istasyonları kurulurken CK Enerji'nin 'Association for Coaching Türkiye' Koçluk Derneği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı iş birliği ile özel çocuklara 7 özel sınıf oluşturuldu.