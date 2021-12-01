Akyaka'da lodos tekne batırdı

Sabah saatlerinde başlayan lodos sonrası Gökova Körfezinde su seviyesi yükseldi. Yükselen su seviyesi ile oluşan dalgalar özellikle Maden iskelesinde etkili oldu. Öğle saatlerinde sürekli yükselen su seviyesi Maden iskelesini aşarak yola kadar yükseldi.

Akşam saatlerinde ise dalgalar şiddetini arttırırken, İskelede teknesi bulunan Denizlili iş adamı Hamdi Yılmazlı bir teknenin batışını cep telefonu ile görüntüledi. Su alan tekne vatandaşlar tarafından kurtarma çalışması yapılırken aşırı su alması nedeniyle kurtarılamadı.

Maden İskelesinde gece boyunca tekne sahipleri ve vatandaşlar iskeleye bağlı teknelerin su almaması için büyük çaba harcadı. Deniz seviyesinin yükselmesi ve oluşan dalgalar sonrası ahşap iskelelerin büyük çoğunluğu parçalandı. Beton iskele de kıyıya vuran dalgalar sonrası çökme oldu.

Akyaka sahilinde ise boyu bir metreye ulaşan dalgalar sonrası bu yıl yeni bakımı yapılan sahilin kumları dalgalarla tekrar denize karıştı. Dalgalar yaklaşık 5 metre iç kesimlere kadar yükselirken, palmiye ağaçları dalgalarla yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

Maden iskelesinde teknesini kurtaran Server Datça isimli vatandaş, komşusunun teknesini kurtaramadıklarını söylerken, “Çok ciddi bir hava vardı. Yola çıktığımızda yaklaşık bilek boyu geliyordu dalga. Burada bir tekne vardı. Direk dalga aldı onu. O kadar çalıştık kurtarmaya ama kurtaramadık. O battı. Biz kurtardık tekneleri. İskelelerin son durumu böyle. Allah herkesi afetlerden korusun. Teknelerde ciddi anlamda zarar var. Arkalarını vurdu. Biz hasar almadan kurtardık tekneyi. Benim yanımda iki tekne daha vardı. Onları da kurtardık. Bütün iskeleler yıkıldı. Doğadan gelen bir şey yapacak bir şey yok. Allah cana vermesin” dedi.

Bekir Tosun

