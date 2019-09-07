İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Akyazı'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram esrar ile yakalan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik köpeğiyle birlikte Ömercikler Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. İkamette narkotik köpeği ile yapılan aramada 190 adet uyuşturucu hap ve 150 gram ağırlığında esrar maddesi ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Yapılan baskında İ.D., E.E., ve B.B., isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.D., ve E.E., isimli şahıslar mahkemece tutuklanırken, B.B., isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ali Yıldırım
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.