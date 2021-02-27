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Alabora olan teknede hayatını kaybeden Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü

Alabora olan teknede hayatını kaybeden Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü
Alabora olan teknede hayatını kaybeden Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi adli tıp kurumuna götürüldü

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu cansız bedenine ulaşılan Off-Road Türkiye Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenaze, burada yapılacak olan otopsinin ardından memleketi İstanbul'a gönderilecek.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında dün saat 18.30 sıralarında içerisinde balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora oldu.

Teknede bulunan 5 kişiden 2'si yüzerek karaya çıkıp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi. Arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ediyor. 1 sahil güvenlik helikopteri, 4 sahil güvenlik botu ve 1 sahil güvenlik dalış timinin sevk edildiği arama kurtarma çalışmalarına, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü balıkadamları denizden, jandarma komanda ekipleri de karadan destek veriyor. Gece saatlerinde teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, arkadaşları Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıktı.

Kayıp olan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'yu arama çalışmaları devam ediyor. Öte yandan cansız bedenine ulaşılan Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na getirildi. Cenazesi burada yakınları tarafından karşılandı. Çarpışantürk'ün cenazesi, burada yapılacak olan otopsinin ardından memleketi İstanbul'a gönderilecek.

Berktuğ Öncü - Ali Kamur
 

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