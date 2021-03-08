Alabora olan teknedeki kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde bulunan Karakaya Baraj göletinde dün akşam saatlerinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu Ercan Kala (36) ve Niyazi Güldaş (48) gölete düşmüştü.

Balıkçılardan Güldaş'ın yüzerek güçlükle kıyıya ulaştığı olayda Ercan Kala'ya ise ulaşılamamıştı.

Havanın kararması ile ara verilen arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde yeniden başlatıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Sualtı Arama Kurtarma Dalgıçları tarafından teknenin alabora olduğu bölgede yapılan aramalarda kayıp balıkçının cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıçlar tarafından kıyıya getirilen Kala'nın cenazesi buradaki incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Dün akşamdan beri umutla bekleyen yakınları ise cesedin bulunması ile sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Selçuk Dönmez

