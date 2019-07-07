İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alaca sansar ailesi Kayseri'de görüntülendi

Alaca sansar ailesi Kayseri'de görüntülendi
Alaca sansar ailesi Kayseri'de görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün yaban hayatını koruma çalışmaları sırasında nesli tehlike altında olan alaca sansar ailesi kameralara takılırken, ortaya belgesel tadında görüntüler çıktı.

DKMP ekipleri, Kayseri'de yaptığı av koruma ve kontrol çalışmaları sırasında alaca sansar ailesini görüntülemeyi başardı. Doğanın en temiz halini ziyaretçilerine sunan Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda nesli tükenmekte olan alaca sansarlar aile halinde görüntülendi. 

Alaca sansar, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından oluşturulan ve "hassas kategori" diye adlandırılan kırmızı listede yer alıyor. Yaşama alanları, Avrupa'dan Kuzey Çin bölgesine kadar uzanan alaca sansarlar, Türkiye'de Trakya, Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Genellikle ağaç kovuklarında yaşayan bu canlılar, toprak altında kendi imkanlarıyla kazdıkları tünellerde de yaşayabiliyor. Alaca sansarların özellikle kuş türleriyle ön planda olan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda görüntülenmesi, milli parkın biyoçeşitliliğinin ne kadar zengin olduğunu da gösteriyor.  

Mevlüt Hasgül
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.