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Alacağını alamayınca tüfekle siteyi bastı

Alacağını alamayınca tüfekle siteyi bastı
Alacağını alamayınca tüfekle siteyi bastı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişi av tüfeğini alarak borcunu ödemediğini iddia ettiği alacaklısının oturduğu siteyi bastı.

Alacağını alamayınca tüfekle siteyi bastı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Cemalpaşa Mahallesi Palmiye Sitesinde elinde av tüfeğiyle bağıran kişiyi görenler durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri isminin Talip K. olduğu öğrenilen kişiye silahı bırakmasını ve teslim olmasını söyledi. Ancak Talip K. av tüfeğini bırakmayarak, "Ben 26 bin lira borç verdim. O çıkacak. O aşağı inmeden ben bu silahı vermeyeceğim" diye bağırmaya başladı. Polisin uzun süren ikna çalışmaları sonucunda Talip K. silahını bırakarak gözaltına alındı. Site sakinlerine korku dolu anlar yaşatan adamın emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Selçuk Şavran

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