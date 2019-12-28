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Alacağını almak için gitti, bıçaklandı

Alacağını almak için gitti, bıçaklandı
Alacağını almak için gitti, bıçaklandı

Eskişehir’de bir şahıs, sosyal medya üzerinden görüşüp bir yerde buluştukları alacaklısı tarafından bıçakla yaralandığını belirterek polise şikâyetçi oldu.

Yaralanan G.Ö. (26), ifadesinde, kendisine borcu bulunan D. K. ile sosyal medya hesabı üzerinden mesajlaştıklarını, şüphelinin kendisine ‘Akşam Şarhöyük mahallesi Bakım sokak yanındaki parka gel, borcunu vereceğim' dediğini anlattı. Bunun üzerine bahse konu yere gittiğinde, 15 dakika beklemesine rağmen şahıs gelmeyince mesaj attığını, tek başına gelen şüpheli ile aralarında sözlü tartışma olduğunu belirtti. Daha sonra tanımadığı 24 yaşlarında bir erkek şahsın elinde bir sopa ile gelip, arkadan kendisine sarılarak sıkı bir şekilde tuttuğunu, şüphelinin cebinden çıkardığı bıçağı sağ bacağından bıçakladığını anlatan G.Ö. şikâyetçi olduğunu belirtti.

Şüphelinin ise suçlamayı kabul etmediği, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü kaydedildi.

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