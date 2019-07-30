Alacak verecek davası kanlı bitti

Olay, Sakarya'nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G. isimli şahıs, aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu. Çevredeki esnafların silah seslerini duyduktan sonra dışarıya çıkmasıyla paniğe kapılan H.P. havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. M.G.'yi yerde kanlar içinde gören esnaf durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.G. Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan havaya ateş ederek kaçan H.P. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Orkun Kaya