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Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Alacak verecek kavgası: 6 yaralı
Alacak verecek kavgası: 6 yaralı

Malatya’da iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, aralarında bir mahalle bekçisinin de bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Alacak verecek kavgası: 6 yaralı - Tıkla İzle

Olay, 19.30 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hacı Abdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında mahalle bekçisi H.L.'nin yakınlarının da bulunduğu iki grup arasında Sütçü Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.S., A.S., H.S. ile H.L., Ö.L., H.L. darp sonucu yaralanırken, kavgaya müdahil olan ve yaralanan mahalle bekçisi beylik tabancasıyla havaya 2 el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz
 

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