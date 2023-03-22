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Alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

Alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı
Alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı

Uşak’ta alacak-verecek nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, kafasına baltayla vurulan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; O.A., alacak parası olması nedeniyle Fevzi Çakmak Mahallesi 3.Atlı Sokak'ta ikamet eden Y.O.'nun evine gitti. Burada konuşma sonrasında henüz bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Çıkan kavgada O.A. kafasına balta darbesi alırken Y.O. ise bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan O.A., Y.O. ve kavgada darbe alan karısı F.O. sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralı Y.O. ve F.O.'nun hayati tehlikesi bulunmazken O.A.'nın ise hayat tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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