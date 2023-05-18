Alacak verecek kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre; birbirlerine öncesinden borçlu olan A.Ü. ve G.K. konuşmak için İslice Mahallesi Birinci Dere Sokak üzerinde buluştu. Sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada A.Ü., G.K.'yı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan G.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli AÜ., saklandığı bir evde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken G.K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Köksal Kılınç

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