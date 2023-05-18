İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Alacak verecek kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Alacak verecek kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı
Alacak verecek kavgasında bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Uşak’ta alacak verecek kavgası sonrasında bıçaklanan kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre; birbirlerine öncesinden borçlu olan A.Ü. ve G.K. konuşmak için İslice Mahallesi Birinci Dere Sokak üzerinde buluştu. Sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada A.Ü., G.K.'yı vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan G.K., kendi imkanlarıyla hastaneye giderken olay yerine çok sayıda ekip gönderildi. Şüpheli AÜ., saklandığı bir evde ekiplerce kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken G.K.'nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Köksal Kılınç

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.