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Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Alacak verecek meselesi kanlı bitti
Alacak verecek meselesi kanlı bitti

Adana’da alacak verecek meselesi yüzünden iki kişinin yaptığı silahlı saldırıda bir kişinin kafasından vurulması anbean görüntülendi.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: Başından böyle vuruldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şeyhmus Doğan'ın yeğeni, Esmer ve Müslüm T.'den borca hırdavat malzemesi aldı. Doğan'ın yeğeni borcunun bir kısmını ödedi. Ancak kalan kısmını ödemediği için Esmer ve Müslüm T. tarafından tehdit edilmeye başlandı. Dün de Esmer ve Müslüm T., Doğan'ın evinin önüne gelerek ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu Doğan kafasından yaralandı. Zanlılar da kaçıp izini kaybettirdi. Bu anlar, güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. 

Fatih Keçe - Mehmet Turaçcı
 

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