İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı!

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı!
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 3 yaralı!

Adıyaman’da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Körler Derneği yakınlarında iki grup arasında alacak verecek meselesinden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen olayda E.D., isimli kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle 2 kişi ise darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrasında polis ekipleri kavgaya karıştıkları iddia edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.