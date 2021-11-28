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Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Başkentte aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını silahla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şahmerdan Gürbüz'ün katil zanlısını bulmak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gürbüz'ün öldürüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarının kaydettiği çok sayıda görüntüyü inceledi. Yapılan incemeler ve diğer çalışmaların ardından polis ekipleri cinayeti Osman Özdemir'in işlediğini, olay yerinden kaçtığı 06 FLL 28 plakalı otomobilini ise cinayet mahalline yakın bir yerde terk ederek kaçtığını tespit etti.

Saklandığı evde kıskıvrak yakalandı

Operasyon için harekete geçen ekipler Özdemir'i ve cinayetle ilgisi olabileceği ihtimali bulunan sevgilisi D.K.'yi Sincan'da saklandıkları evde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı Özdemir Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, D.K. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ali Nargüner
 

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