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Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular

Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular
Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular

Bağcılar’da alacak verecek meselesi yüzünden 3 kişi daha önce çalıştıkları işyerinden otomobil parçaları ve çelik kasasını çaldı. Eski işyerini soyan hırsızlar kısa sürede yakalanırken, yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular - Tıkla İzle

Olay, 14 Eylül günü Bağcılar'daki oto ticaret merkezindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs otomobil parçaları ve çelik kasayı çalarak araçlarına binip olay yerinden hızla uzaklaştı.Yapılan incelemede, izlenen güvenlik kamera görüntülerinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.K.(27), H.A.(24) ve B.K.(26) isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, çelik para kasası ve bazı oto aksesuarları da ele geçirildi.

Hırsızlık anı kamerada

Alacak verecek yüzünden husumetli olan şahıslar, yeşil otomobilleriyle iş yerine geldi. 3 şahıs, çaldıkları para kasasını ve otomobil parçalarını arabaya koyarken görüntülendi. Daha sonra şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

Sadık Kahraman
 

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