Alacak verecek meselesi yüzünden eski çalıştıkları yeri soydular

Olay, 14 Eylül günü Bağcılar'daki oto ticaret merkezindeki bir işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 şüpheli şahıs otomobil parçaları ve çelik kasayı çalarak araçlarına binip olay yerinden hızla uzaklaştı.Yapılan incelemede, izlenen güvenlik kamera görüntülerinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen F.K.(27), H.A.(24) ve B.K.(26) isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, çelik para kasası ve bazı oto aksesuarları da ele geçirildi.
Hırsızlık anı kamerada
Alacak verecek yüzünden husumetli olan şahıslar, yeşil otomobilleriyle iş yerine geldi. 3 şahıs, çaldıkları para kasasını ve otomobil parçalarını arabaya koyarken görüntülendi. Daha sonra şahısların olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.
Sadık Kahraman
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