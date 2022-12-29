Alacak verecek meselesinde tarafların ilginç telefon konuşması

Gebze'de yaşayan yüzde 44 engelli 3 çocuk babası Abdullah Efendi, geçtiğimiz yıl oğlunun, "Baba araç alıp satalım" teklifiyle bankadan 67 bin lira kredi çekti. Krediyi çeken Efendi, oğluyla birlikte bütçelerine uygun otomobil arayışına geçti. Baba oğul, sosyal medyada icralık araçları satışa çıkarttığını söyleyen A.Ş. ile iletişime geçti. Efendi, tanıştığı bu kişinin ofisine gitti. İddiaya göre şahıs, Abdullah Efendi'ye, "İcralık araçları sizin adınıza satın alıyoruz, üzerine yüzde 20 koyarak size satıyoruz" iddiasında bulundu. Daha sonra A.Ş., avukatı olarak tanıttığı kişiyi Abdullah Efendi'nin yanında arayarak, bir otomobilin satışının Efendi'ye yapılması gerektiğini söyledi. 67 bin lirayı A.Ş.'nin verdiği hesaba yatıran Efendi, ne otomobili alabildi ne de gönderdiği parasını. Abdullah Efendi, A.Ş. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bu süre zarfında bankaya borcu katlanan ve hakkında icra dosyaları açılan Abdullah Efendi, A.Ş.'ye ulaşmak için telefonla aradığını ancak çağrılara asla cevap vermediğini söyledi.

"Ben sana ufak bir harçlık göndereceğim"

A.Ş. ile başkasının telefonundan iletişime geçen Efendi ile şahıs arasında ilginç bir konuşma yaşandı. Abdullah Efendi'nin, A.Ş.'ye, "Benim paramı niye vermedin? Ben icralık oldum. Bana neden böyle yaptın?" demesi üzerine şahıs, "Sen şikayeti üstümden kaldır, gel ben senin paranı veririm. Devletin bana uygulayacağı sisteme göre gidiyorum ben. Sen beni şikayet ettikten sonra beni 10 kişi aradı. Sen kendin bu işi bu seviyeye getirdin" dedi.

Abdullah Efendi'nin ısrarlı sorularına karşı, "Sen hala aynı şekilde yanlış konuşuyorsun" diyen A.Ş., "Sen benimle İBAN paylaş, ben sana ufak bir harçlık göndereceğim. Bu mahkeme ne olacak, ona göre ben paramı göndereceğim. Ben sana o parayı versem de vermesem de devlet gözünde ben suçluyum. Şikayetini geri alsan, birazını şimdi, birazını birkaç gün sonra veririm. Sen yoluna ben yoluma. Biraz da fazla veririm sana, hiç gözüme gelmez. Sıkıntı yok, canın sağ olsun. Yaptığın hem beni sıkıntıya soktu, hem sen kendini sıkıntıya soktun" diye konuştu.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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