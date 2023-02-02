Alacak verecek tartışmasında kan aktı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Olay, saat saat 13.50 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi 15001 Sokak kanal boyunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet K., Alaylı Mahallesi pazar yerinde 50 yaşındaki Halil Ülkü'yü otomobilinin içinde tabanca ile ateş ederek yaraladı. Saldırgan daha sonra Karaöz Mahallesi'ne giderek burada aralarında Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek(52), İbrahim Topdemir(55) ve oğlu Galip Topdemir'i(33) kanal boyuna çağırdı. Galip Topdemir, babası ve muhtar Şimşek, 06 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla adrese geldi. Burada bekleyen Ahmet K., araca tabanca ile kurşun yağdırdıktan sonra, otomobiliyle bölgeden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Halil Ülkü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki İbrahim Topdemir, Galip Topdemir ve Halil Şimşek'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan 3 kişinin yakınları ise olay yerine geldi. Ailelerin feryatları yürekleri dağladı. Aileler, “Yanımdan şimdi gittin Mahmut, yavrularımı koydun gittin ya Mahmut. Yavrum beni niye aramadın ak çocuğum diye” diye gözyaşları döktü. Çok sayıda kişinin olay yerine gelmesi nedeniyle jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

İsa Akar - Hilal Kara - Fırat Demir

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