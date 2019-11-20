Alacaklıları kaçırıp zincirle bağladı

Olay, dün akşam Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'ndeki inşaat halindeki bir villada meydana geldi. İddiaya göre, inşaat işiyle uğraşan Ahmet Taşkın, 400 bin lira ve 70 bin dolar borçlu olduğu S.S ve iki adamı tarafından kaçırıldı. A.T, otomobille Altınkale Mahallesi'nde terk edilmiş bir villa inşaatına getirildi. İddiaya göre S.S. ve iki adamı A.T'yi burada araçtan indirip, yaklaşık 200 metre ilerideki villanın havuz bölümünün karanlık deposuna indirdi. Alacaklılarının A.T'yi üzerinde sadece iç çamaşırlarıyla bıraktığı ve bir eski koltuğa zincirle bağladığı öne sürüldü. Bir süre sonra zincirleri gevşetip kurtulan A.T, iç çamaşırlarıyla yakındaki bir petrol istasyonuna giderek yardım istedi. Buradaki lastikçiden kıyafet alan A.T., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri A.T'in ifadesine başvurdu. Bir hayli üzgün olduğu görülen A.T'yi polis olayın gerçekleştiği villa inşaatına geri götürdü. Polislere olayı anlatan A.T, daha sonra depoya olay yeri inceleme ekiplerinin eşliğinde indirildi. Gece karanlığında depo içinde delil araması yapan polis, A.T'yi polis merkezine götürdü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan A.T'nin iç çamaşırlarıyla lastikçiye gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı