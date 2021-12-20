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Alaçam'da kartpostallık kar manzaraları

Alaçam'da kartpostallık kar manzaraları
Alaçam'da kartpostallık kar manzaraları

Kar yağışı sebebiyle Alaçam dağlarında oluşan kartpostallık manzaralar görenleri hayran bıraktı.

Dursunbey'in yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışının ardından Alaçam dağlarında kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Balıkesir Büyükşehir ve Dursunbey Belediyesi ekipleri sabaha dek kar küreme çalışması gerçekleştirdi. İlçe genelinde kapalı yol bulunmazken, kar yağışının yüksek kesimlerde devam ettiği bildirildi.

Öte yandan Dursunbey Belediyesi tarafından paylaşılan Alaçam dağlarındaki kar manzaraları sosyal medyada ilgi gördü. Belediyeden yapılan açıklamada, “İlçemizin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Değirmenerek bölgesinde kar yağışı yaklaşık 40 santime ulaştı” denildi.

Hüdayi Demirhan
 

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