Alaçatı'da çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı

Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Büyüyen yangın, daha sonrada iş yerine sıçradı. Alev topuna dönen iş yerindeki yangına İzmir merkez ve çevre ilçelerden onlarca itfaiye ekibi sevk edildi.

Boya malzemeleri olunca çalışmalar güçleşti

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerindeki yangına hemen müdahale etti. Polis ekipleri de, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. İçeride boya malzemelerinin bulunması nedeniyle bu durum itfaiye ekiplerinin çalışmalarını güçleştirdi. Ekipler özelikle, yangının yan taraftaki boya malzemeleri satan diğer iş yerine sıçramaması için çaba sarf etti.

Durum gittikçe kritikleşince, yan dükkandaki boyalar iş yeri sahipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Alevler ve dumanlar, kilometrelerce uzaklıktan rahatlıkla görüldü. Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev de olay yerine gelerek çalışmaları bizzat takip etti. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, 3 saatlik bir çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında milyonluk zarar oluştu.

Muhammet İsa Atagöz

