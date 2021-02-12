Alaçatı'daki hortumu yaşayanlar uçak düştü sanmış

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen hortumda birçok ev ve araba zarar gördü. Hortumun etkili olduğu bölgelerde sabahın ilk ışıkları ile birlikte zararın boyutları da gün yüzüne çıktı. Hortumun etkili olduğu Alaçatı Mahallesindeki bir sitede temizlik görevlisi olan Nimet Belte, “Saat 21.00 sıralarında Yunanistan'ın Sakız Adası tarafından hortum geldi. Alaçatı'daki bazı siteleri vurdu ve şantiye sahasına girip vinci devirdi. 16 kişiyi yaralamış.

Ev sahipleri uçak düştü sanmış. Misafir otoparkındaki 2 arabayı alıp uçurmuş. Çatılar uçmuş, ağaçlar yerinden sökülmüş. 200 metre ilerideki mimoza ağaçları kökünden sökülüp buraya gelmiş. 30 senedir Çeşme'deyim böyle bir şey görmedim. Bu görüntüler Suriye'de savaştan çıkmış şehirleri anımsattı bana. Evler delik deşik olmuş” dedi.

Alaçatı'da yaşayan gazeteci Korcan Karar ise ilk olarak dışardan uğultu geldiğini söyleyerek, “Yüksek bir rüzgar sesi ile durumu anlamaya çalıştık. Dışarıya çıktım gökyüzüne baktım, şimşek çakınca ortalık aydınlanınca bir hortum silüeti gördüm. Bu bölgeyi yalayıp ileri gitti. Hortum bu bölgeye vurduktan sonra Karaburun tarafına doğru ilerledi ve Ayvalık'a kadar indiğini gördük ilerleyen saatlerde. Bütün bu araçlar yukarıda park halindeydi, otoparklardan buralara sürüklenmiş. Aslında ucuz atlattık. En azından bir can kaybı yok” diye konuştu.

Son 1 yıldır İzmir'de deprem, sel ve hortum felaketlerinin yaşandığını hatırlatan Karar, “İzmir'in başına gelmeyen kalmadı. Pandemiden dolayı zaten morallerimiz bozuktu üzerine bir de bu eklendi” dedi.

Lüks sitede yatlar yan yattı, bomba patlamış gibi görüntü oluştu

İzmir Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum felaketinin ardından, lüks sitede milyonluk yatlar alabora oldu, sitenin içerisinde adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştu. Oluşan hasar ise havadan görüntülendi.

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde ortaya çıkan hortum, bölgede ortalığı savaş alanına çevirdi. Bölgede yatlar alabora oldu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Hortumun şiddetiyle çok sayıda araç da hasar oluştu. Alaçatı Port'ta bir vincin devrilmesi sonucu şantiyedeki konteynerlerde kalan 16 işçi yaralandı. Hortumun boyutları ise sabahın ilk ışınlarında ortaya çıktı.

Lüks site savaş alanı gibi: Milyonluk yatlar alabora oldu

Alaçatı Mahallesi'ndeki lüks site de hortumdan nasibini aldı. Sitede adeta bomba patlamış gibi bir görüntü oluştuğu görüldü. Site içerisinde bulunan araçlarda ters döndü, evlerin iskelesine bağlı bazı milyonluk yatlar hortumun etkisiyle alabora olarak kullanılamaz hale geldi. Ortaya çıkan hasar ise havadan görüntülendi.

