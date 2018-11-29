Aladağ'daki yurt yangını faciasının üzerinden 2 yıl geçti

29 Kasım 2016 tarihinde Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde çıkan yangında, eğitmen Fatma Canatan, yurt müdürü Cumali Genç'in kızı Sare Betül Genç, öğrenciler Sevim Köylü, Sema Nur Aydoğdu, Zeliha Avcı, İlknur Maden, Gamze Bagir, Sümeyye Yetim, Nurgül Pertlek, Cennet Karataş, Tuğba Aydoğdu ve Bahtınur Baş hayatını kaybetti.

Yangında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur ve yurt görevlileri Gülsüm Çelik ile Sümeyye Tanrıverdi'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında yurt müdürü Cumali Genç, yurdun bağlı olduğu Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur, yönetim kurulu üyeleri Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Ramazan Dede ile yurt çalışanı Mahmut Deniz tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede tutuklu 7 kişi hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması olaydan 182 gün sonra 30 Mayıs 2017'de Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar, suçsuz olduklarını söyledi. Pencereden atlayarak kurtulan dört kız öğrenci ise yangın merdivenine açılan kapıların kilitli olduğu için pencereden atladıklarını anlattı.

Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin yönetim kurulu üyesi tutuklu sanık Ramazan Dede, tahliye edildi.

Kozan Ticaret Odası Salonu'nda görülen davanın üçüncü duruşması, yaralı çocuklarla ilgili sağlık raporları okunduğu duruşmada, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verdi.

Dosyaları ana dava ile birleştirilen yedi kamu görevlilerinin savunma yaptığı 11 Aralık 2017'deki dördüncü duruşmada, kamu görevlileri dinlendi.

23 Ocak 2018'de tutuklu yargılanan Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği yöneticileri Ramazan Keleş, Ramazan Dede, Mustafa Öztaş ve Mahir Kılınç, avukatlarının başvuruları sonucu tahliye edildi.

Tutuklu yargılanan 6 sanıktan 4'ü, yeni gelen bilirkişi raporuna göre ikinci dereceden tali kusurlu sayılınca adli kontrolle serbest bırakıldı. Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan yeni bilirkişi raporunda ikinci dereceden tali kusurlu oldukları belirtilen tutuklu sanıklardan Ramazan Keleş, Mahir Kılıç, Mustafa Öztaş ve Mahmut Deniz'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesi için davanın görüldüğü Kozan Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, sanıkları adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

26 Şubat 2018'de Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya ikisi tutuklu toplam 14 sanık, avukatları ve aileleri katıldı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporuna hem mağdur hem de sanık tarafı avukatları itiraz etti. Savcı, mütalaasını açıklayarak, tutuksuz sanıkların tutuklanması ve iki tutuklu sanığın tahliye talebinin reddedilmesini istedi. Yurt müdürü Cuma Ali Genç ise savunmasında çocukları suçlayarak, yangın tüplerinin boşaltıldığını iddia edip, çocukların mahkemeye yalan beyanda bulunduğunu öne sürdü.

24 Mayıs 2018'deki beşinci duruşmada mahkeme heyeti tutuklulukların devamına, İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulacak yeni bir bilirkişi raporunun beklemesine karar verdi.

7 Eylül 2018'de görülen 7. duruşmada, tutuklu sanıklar yurt müdürü Cumali Genç, Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Başkanı İsmail Uğur tahliye edildi. Davada tutuklu sanık kalmadı.

Tutuksuz sanıklar 17 Ocak 2019'da Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar hakim karşısına çıkacak.