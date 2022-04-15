Alanlarında uzmanlaşan mezunlar öğrencilerle buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi iş birliğinde öğrencilerle buluşan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları düzenlenen söyleşi, kariyer ve atölye çalışmaları ile deneyimlerini paylaşmak üzere geleceğin iletişimcileri olan öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik çerçevesinde, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Kanal D Haber muhabiri Ertan Büyükahıska, TRT Ankara spor muhabiri Mehmet Ali Genç ve pek çok büyük prodüksiyonlarda yapım koordinatörü olarak görev alan İlhan Pak, deneyimlerini iletişim fakültesi öğrencileri ile paylaştı.





Alanlarında uzmanlaşan mezunlarla birlikte atölye ve söyleşiler gerçekleştirildi

Mezunlar ile yapılan etkinlikler çerçevesinde; Kanal D Haber Muhabiri Ertan Büyükahıska ile üç hafta süren doğru haber yazımı atölyesi ve kariyer geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sinema ve televizyon alanlarında pek çok büyük prodüksiyonda yapım koordinatörü olarak görev alan İlhan Pak ile mesleki tanıtım ve kariyer geliştirme etkinliği gerçekleştirilirken, TRT Ankara'da spor muhabiri olarak görev yürüten Mehmet Ali Genç de deneyimlerini iletişim öğrencileri ile paylaştı.





İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof Dr. Fevzi Kasap koordinatörlüğünde devam eden bilimsel ve uygulamalı eğitim çalışmalarında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Serkan Fundalar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Sinem D. Kasımoğlu ve öğretim görevlileri Zeyde Örek ile Murat Acaralp da görev aldı.



