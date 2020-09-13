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Alanya açıklarında 120 kaçak göçmen yakalandı

Alanya açıklarında 120 kaçak göçmen yakalandı
Alanya açıklarında 120 kaçak göçmen yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan çoğunluğu Suriyeli 120 kaçak göçmen yakalandı.

Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına bağlı ekipler, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Alanya'nın güneyinde 30 mil açıkta 'Yaman 2014' adlı bir tekneyi şüphe üzerine takibe aldı. Sabah saatlerinde tekneyi durdurarak arama yapan ekipler, iç bölümlerde gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenler olduğunu belirledi. Teknede 67 erkek, 23 kadın ve 30 çocuk olmak üzere toplam 120 kaçak göçmen bulundu. Göçmenler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gemiye alınırken, yapılan kimlik tespitinde 91'inin Suriyeli, 8'inin Afgan, 8'inin Sudanlı, 7'sinin Mısırlı, 4'ünün Faslı, 1'inin Iraklı ve 1'inin de Filistinli olduğu belirlendi. Alanya Limanı'na çıkarılan kaçak göçmenler, daha sonra işlem yapılmak üzere Alanya Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Erdal Anak

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