Alanya evinde kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Scuk'un pasında ceza sahasına soldan giren Obertan gelişene vurdu ancak top uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

9. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Sural'ın ara pasında topla buluşan Cisse hızla ceza sahasına girdi. Geriden koşu yapan Efecan ile ceza sahasında duvar pası yapan Cisse'nin gelişine vurduğu plase vuruşta top kaleci İbrahim'e çarparak ağlarla buluştu. Ancak VAR sistemini inceleyen hakem Mete Kalkavan pozisyonun ofsayt olduğuna karar verdi ve golü iptal etti.

20. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Ozan, topu ceza sahasının önüne havalandırdı. Burada topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci İbrahim güçlükle kornere tokatladı.

44. dakikada Baiano'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Efecan, Leo'dan sıyrılıp son çizgi üzerindeyken kale önüne çevirdi. Sural'ın vuruşunda savunmadan seken top N'Sakala'nın önüne düştü. Bu futbolcu ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

45+2. dakikada sağ kanattan Efecan'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Cisse'nin düzgün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

47. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Baiano'nun vuruşunda top Lokman'ın eline çarpınca hakem Mete Kalkavan VAR'ın ardından penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kulanan Cisse'nin vuruşunda kaleci İbrahim gole izin vermedi.

52. dakikada Eduok'un sol kanattan ortasında penaltı noktasına yakın bir yerden Emrah vuruşunda kaleci Haydar topu çeldi.

59. dakikada Ozan Tufan'ın sağdan ortasında arka direkte Papiss Cisse, Kanstrup'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını kullanan Welinton, sağ üst köşeye doğru yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 2-0

77. dakikada Sunu'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topu almak isteyen Leo, Efecan'ın müdahalesiyle yere düşünce Mete Kalkavan bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışı kullanan Gilles Sunu, kalenin ortasına çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 2-1

80. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan'ın uzun pasını Cisse ceza sahası çizgisi üzerine topun gelişine ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top üstten dışarı gitti.

90+3. ceza sahasına sokulan Efecan, Emre'nin arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi 4'üncü kez penaltı noktayı işaret etti. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Cisse'nin vuruşu üsten dışarı çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Mete Kalkavan, Mehmet Metin, Abdullah Bora Özkara

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'Sakala, Welinton Silva, Tzavellas, Baiano, Sackey, Josef Sural (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Ozan Tufan (Taha Yalçıner dk. 90 ?), Cisse

Yedekler: Ufuk Ceylan, Steven Caulker, Hasan Ayaroğlu, Hakan Erçelik

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: İbrahim Sehic, Lokman Gör, Serkan Kurtuluş, Pierre Kanstrup, Leo Schwechlen, Samuel Eduok (Gilles Sunu dk. 61), İbrahim Akdağ (Moussa Kone dk. 34), Jasmin Scuk (Taylan Antalyalı dk. 75 ?), Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Ridge Munsy

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Egemen Korkmaz, Hakan Arslan, Tolga Ünlü, Sefa Akgün, Siphiwe Tshabalala, Kristian Opseth

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Cisse (dk. 45+2), Welinton (dk. 59 pen.) (Aytemiz Alanyaspor), Sunu (dk. 77 pen.)

Sarı kartlar: Kanstrup (BB Erzurumspor), Cenk Ahmet Alkılıç (Aytemiz Alanyaspor)

Erdal Anak