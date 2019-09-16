Alanya FB Canlı İzle Bein Sports| Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Saat 20:00'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya ve ekibi idare edecek. Oynadığı son 3 maçta 9 puan alan Alanyspor ligde lider durumda bulunurken 7 puanlı Fenerbahçe ise ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün ligde 7. kez karşılaşacaklar. İki ekip arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini ise Akdeniz ekibi kazandı, bir müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı.

Alanyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız