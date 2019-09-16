İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya FB Canlı İzle Bein Sports| Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Alanya FB Canlı İzle Bein Sports| Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Alanya FB Canlı İzle Bein Sports| Alanyaspor Fenerbahçe Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’in 4. haftası karşılaşmasında Alanyaspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. İşte maça dair bilgiler...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Saat 20:00'da oynanacak mücadeleyi Halis Özkahya ve ekibi idare edecek. Oynadığı son 3 maçta 9 puan alan Alanyspor ligde lider durumda bulunurken 7 puanlı Fenerbahçe ise ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe ile Alanyaspor, Süper Lig'de bugün ligde 7. kez karşılaşacaklar. İki ekip arasında geride kalan 6 maçtan 4'ünü Fenerbahçe, birini ise Akdeniz ekibi kazandı, bir müsabaka da beraberlik ile sonuçlandı. 

Alanyaspor Fenerbahçe nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Fenerbahçe maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

Digitürk üzerinden tek maç satın alabilir ve maçları izleyebilirsiniz. Tek maç satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Satın almak için tıklayınız

 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.