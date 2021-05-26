İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya Kalesi'ndeki orman yangını korkuttu

Alanya Kalesi'ndeki orman yangını korkuttu
Alanya Kalesi'ndeki orman yangını korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde kale yamacındaki ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması paniğe neden oldu.

Alanya Kalesi’ndeki orman yangını korkuttu - Tıkla İzle

Alanya Kalesi yamacındaki Çarşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 1 arazöz ve çok sayıda personel yangına müdahale etti.

Yöre sakinleri de ellerindeki kova ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin anında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, yangının yerleşim yerlerine yakın olması ise paniğe neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Erdal Anak
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.