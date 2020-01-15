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Alanya Kasımpaşa Canlı İzle| Alanyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Alanya Kasımpaşa Canlı İzle| Alanyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç
Alanya Kasımpaşa Canlı İzle| Alanyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. İşte bu zorlu maça dair detaylar...

Alanyaspor Kasımpaşa canlı izle... Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM SON 16 TURUNA NASIL GELMİŞTİ

Alanyaspor, 5. tur, ilk maçı evinde 5-1, ikinci maçta ise deplasmda 7-1 gibi farklı bir skorka kazanarak son 16'ya yükselmişti.

Kasımpaşa 5. tur'da Vanspor'la oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmış, ikinci maçta ise 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükselmişti. 

 

 

 

 

 

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