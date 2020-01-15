Alanya Kasımpaşa Canlı İzle| Alanyaspor Kasımpaşa Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Alanyaspor Kasımpaşa canlı izle... Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek saat 16.00'da başlayacak mücadelede Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIM SON 16 TURUNA NASIL GELMİŞTİ

Alanyaspor, 5. tur, ilk maçı evinde 5-1, ikinci maçta ise deplasmda 7-1 gibi farklı bir skorka kazanarak son 16'ya yükselmişti.

Kasımpaşa 5. tur'da Vanspor'la oynadığı ilk maçı 2-1 kazanmış, ikinci maçta ise 2-2 berabere kalarak son 16 turuna yükselmişti.