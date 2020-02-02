Alanya Yeni Malatya Canlı İzle| Alanyaspor Malatyaspor Canlı Skor Maç Kaç

Alanyaspor Yeni Malatyaspor canlı izle... Alanya Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma bugün saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı olarak izleyeciler ile buluşacak.

Yeni Malatyaspor, Kemal Özdeş ile ilk maçını kazanmak istiyor

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Alanya maçını kazanmak istediklerini belirterek “Önümüzde oldukça zorlu bir Alanya maçı var. Sahasında oldukça etkili olan bir takım. Yeni teknik heyetimizle çıkacağımız ilk maçı kazanmak istiyoruz” dedi.

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçının hazırlıkları Antalya'da devam ederken, takımdaki son durumla ilgili konuşan Sportif Direktör Ali Ravcı, zorluk derecesi yüksek bir maça çıkacaklarını söyledi.

Takım olarak Alanya maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, “Yeni teknik heyetimiz ile birlikte ilk maçımıza çıkacağız. Alanyaspor ligin iyi ekiplerinden birisi. Başında da yakından tanıdığımız iyi bir teknik adam var. Saha ve seyirci avantajını iyi kullanan ve ligin formda olan takımlarından birine karşı mücadele edeceğiz. Biz yeni teknik heyetimizle çıkacağımız bu ilk maçı kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı Antalya'da sürdürüyoruz. Yeni transferlerimizle birlikte kadromuz daha da güçlendi. İnşallah iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz” dedi.

Alanyaspor Malatyaspor nasıl canlı izlenir?

Alanyaspor Yeni Malatyaspor maçını beIN Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz.

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