Alanya'da 14. yüzyıla ait tarih ayağa kalkıyor

Alanya Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki kültür varlıklarının korunması ve yeniden canlandırılması adına projeler üretmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 14. yüzyıla ait Oba Medresesi yeniden ayağa kalkıyor. Şehrin her noktasında çok yönlü çalışma başlatan Başkan Yücel, geleneksel Alanya evlerinden, tarihi kiliselere, Sedre Av Köşkü'nden Kaledeki Bedesten Çarşısı'na ve Oba Medresesi'ne varıncaya kadar pek çok kültürel mirasın restorasyonu için çalışmalar yürütüyor. Alanya Belediyesi, ilçedeki kültür varlıklarının korunması için yapılan çalışmalar kapsamında, Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan Oba Medresesi'ni, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Meclisi'nin 06.02.2017 tarih ve 93 sayılı kararı ile restorasyon karşılığında 29 yıl süre ile kiraladı.

Yücel: “Aslına uygun restore edip aslına uygun kullanacağız”

Oba Medresesi'nde devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya'mızın tarihi ve kültürel eserlerini hayata geçirebilmek adına bir bir tüm bölgedeki tarihi noktaları restore etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda bilindiği gibi geçtiğimiz yıl Alanya'ya değer katan, Beylikler Dönemi'ne ait Oba Medresemizin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden tahsisini aldık ve restorasyonu için projelerimizi onaylatıp çalışmalara başladık. Yaklaşık 1 yıldır çalışmalarımız neticesinde Alanya'mıza değer katacak Oba Medresesi'nin son aşamasına geldik. Burayı aslına, özüne uygun projelendirdik ve bundan sonraki hedefimizde yine aslına uygun şekilde kullanımını sağlamak. Hem bu değerleri korumuş, yaşatmış olacağız hem gençlerimize, çocuklarımıza tarihimizi öğretmiş olacağız hem de burayı yılsonuna kadar tamamlayarak bir eğitim yuvası olarak halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Erdal Anak