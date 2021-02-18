Alanya'da 4 motosiklet hırsızlığına karışan 3 şüpheli yakalandı

Alanya'nın farklı mahallelerinde park halinde olan 4 ayrı motosiklet hırsızlığı olduğu ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin M.A. (21), Ş.G. (18) ve S.T. (16) olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, çalıntı motosikletleri Fığla Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Daha sonra polis, şüphelilerden M.A. ve Ş.G.'yi çalıntı motosikletleri almaya geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T. ise Manavgat ilçesindeki adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Hırsızlık anı kamerada'

Diğer yandan, şüphelilerin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 3 şüphelinin motosikletle geldiği apartman girişinden motosiklet alıp gittiği görülüyor.