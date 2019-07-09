Alanya'da aile mezarlığı parçalandı

Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki Cücenler Mezarlığı'nda bulunan Ayşe Uğurkutu ve Halil Uğurkutu'nun mezarları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Bugün dayısı Mehmet Çebiç'i kaybeden Selahattin Uğurkutu, cenazesini toprağa vermek için gittiği bu mezarlıkta gördüğü manzara karşından şok geçirdi. Dede ve babaannesinin mezarlığındaki mermerlerin parçalandığı fark eden Uğurkutu duruma tepki gösterdi.

“Bu inanılmaz manzarayla karışlaştık”

Yaşadığı üzüntüyü İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan Selahattin Uğurkutu, sabah mezarlığa geldiklerinde bu manzarayla karşılaştıklarını ifade etti. Uğurkutu, "Geçtiğimiz hafta gelip duamızı ettik, mezarlarımızı suladık her hangi bir sıkıntı yoktu. Dün akşam dayım vefat etti. Dolayısıyla dayımın kabrini açmak için sabah saatlerinde buraya geldiğimizde bu inanılmaz manzarayla karışlaştık ve çok üzüldük. Bunu yapan nasıl yapar, ne şekilde yapar bilemiyorum. Kasıtlı mı yaptı bilmiyorum ama biz Mahmutlar'ın tanınmış bir ailesiyiz kazara olmuş olsa bile bunu bize iletebilirdi. Kazara olmuş olsa olabilir insanlık hali derdik. Maalesef nasıl olduğunu bilmiyorum ama bu çok kötü bir manzara, çok üzüldük yaşanan olaya. Artık tamir ettireceğiz” dedi.

“Bunu yapan şahısları Allah'a havale ediyorum”

Kimseden şikayetçi olmadıklarını aktaran Uğurkutu, şunları söyledi:

"Herhangi bir şikayette bulunmadık. Kimseden de şikayetçi olmadık. Kimin yaptığını da bilmiyoruz. Doğal olarak burada güvenlik kamerası da yok. Kimin ne şekilde yaptığını bilemiyoruz. Bunu yapan şahısları Allah'a havale ediyorum” diye konuştu.

Erdal Anak