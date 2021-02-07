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Alanya'da at üstünde deniz keyfi

Alanya'da at üstünde deniz keyfi
Alanya'da at üstünde deniz keyfi

Her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Antalya’nın Alanya ilçesindeki sahiller renkli görüntülere sahne oldu.

Güneşli havayı fırsat binerek sahile gelen 3 kişi at binmenin keyfini yaşarken, çocuklar ise fotoğraf çekinmek için sıraya girdi.

“Ata sporumuzu yaşatmaya çalışıyoruz”
Sahilde atıyla beraber güneşli havanın keyfini çıkaran Mehmet Kutu, pandemi sürecini en iyi şekilde değerlendirdiklerini söyledi. Kutu, “Kendimiz ne kadar çok sıkılıyorsak ve gezmeye çok ihtiyacımız varsa aynı şekilde atlarında ihtiyacı var. Atlarında yürüyüşe ve sosyalleşmeye ihtiyacı var. Kendimizce ata sporunu yapmaya çalışıyoruz. Sahilde ata biniyoruz ve çocukları da bindiriyoruz. Çocukların da büyük ilgisiyle karşılaştık. Amacımız bu sporu Alanya'ya sevdirmek. Elimizden geldiğince de çapalayıp başarabilmek” dedi.

“Bu spor bize dedemizden kalmış bir mirastır”
Yaklaşık 17 senedir ata bindiğini aktaran Mehmet Çaylak ise, “Bu spor bize dedemizden kalmış bir mirastır. Çocukluğumuz atlarla geçti ve onlarla beraber büyüdük. Bu pandemi sürecinde bizler gibi atlarımız da sıkılıyor. O yüzden bu şekilde ara sıra sahile getirip hep beraber yürüyüş yapıp ata sporumuzu gerçekleştiriyoruz. Burada çocuklarla güzel bir ortamımız oluyor. Çocukları ata bindiriyoruz ve onlara bu at sevgisini aşıladığımıza inanıyoruz. Tek isteğimiz ata sporumuz olan atlı sporunu yaşatabilmek. Burada çok mutluyuz, insanlardan kötü bir tepki almıyoruz. Herkes atlarla fotoğraf çekinmek istiyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Erdal Anak

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