İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü
Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren Rus turist hastanede öldü

Antalya’nın Alanya ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirerek hastanede tedaviye alınan 65 yaşındaki Rus erkek turist, yaşam savaşını kaybetti.

Dün saat 09.30 sıralarında Oba Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sahile gelen Rus uyruklu Valontin Dobrkyakov, burada denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başlayan Rus turisttin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek yardıma gitti. Dobrkyakov'u kumsala çıkaran vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dobrkyakov, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan Dobrkyakov, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Dobrkyakov'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

Erdal Anak
 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.