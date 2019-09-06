İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alanya'da Çek turist denizde boğuldu

Alanya'da Çek turist denizde boğuldu
Alanya'da Çek turist denizde boğuldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra boğulma tehlikesi geçiren 81 yaşındaki Çek uyruklu erkek turist, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Alanya'ya tatil için gelen Çek Cumhuriyeti vatandaşı Vojtech Marek (81), saat 17.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki sahilde denize girdi. Marek, bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Çek turistin çırpındığını gören sahildekiler yüzerek ulaştıkları turisti kıyıya çıkardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Marek ambulansla Alanya Yaşam Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Marek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Marek'in cesedi savcılık incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Erdal Anak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.